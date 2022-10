Hoe het in het stadion was? Een stel sneue neanderthalers riep de hele tijd ‘kanker’

LEZERSBRIEVEN Brieven | Op- en afrit Westparal­lel bij Dommelen groot gemis | Biedt asielzoe­kers eerlijke kans bij Zorgboog

De nieuwe Westparallel is een onmisbare schakel geworden in de afwikkeling van het verkeer in onze regio. Onbegrijpelijk is het dat er bij de aanleg niet meteen een op- en afrit bij Dommelen-Noord is gerealiseerd. Zo zou een nog positiever effect zijn bereikt op het leefklimaat in onze dorpen. Inwoners uit het noorden en oosten van Valkenswaard moeten ver omrijden om de Westparallel te kunnen gebruiken. Geen aanleg was een bewuste keuze van de voormalige bestuurders van Valkenswaard, zo’n pakweg 10 jaar geleden. En dit terwijl er voldoende geld beschikbaar was om die aansluiting te realiseren. In Valkenswaard leeft de wens om de capaciteit van de doorgaande wegen in Aalst en Waalre te vergroten. Wij vinden dat Waalre vast moet houden aan het afgesproken maximum aantal voertuigen over zowel de Eindhovenseweg door Aalst als over de Traverse door Waalre-dorp. Ook het verbod voor doorgaand vrachtverkeer in Waalre had al lang ingevoerd moeten worden. Nan Zevenhek, fractievoorzitter ZW14 gemeenteraad Waalre

12 oktober