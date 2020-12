Hoe het nog beter kan staat in een indrukwekkend ‘bel-boek’

Dat boek is A Labour of Love van Lideweij Edelkoort en Philip Fimmano, even geleden verschenen bij de Eindhovense uitgeverij Lecturis. Het is uitgave van zeker vijf centimeter dik en weegt meer dan een kilo. Een flinke basement voor mijn telefoon dus - die is dan ook nog niet een keer naar beneden gekukeld. Maar elke keer als ik het boek degradeer tot een veredelde sokkel, dan schaam ik me een beetje, want het is een prachtige publicatie. Allereerst vanwege de kwaliteit; goede grafische vormgeving en een al even fraaie, geprägde (voorzien van reliëf) omslag. Maar bovenal maken de 447 bladzijden indruk door de opzet en de uitwerking.