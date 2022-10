Hoe kun je je laten toejuichen voor een prestatie die je niet hebt geleverd?

Column Als er eentje haar kop boven het maaiveld uitsteekt, komt de trut in ons naar boven

Het duurde anderhalve week geleden even voordat ik doorhad dat Queen Elizabeth dood was. De correspondent van de NOS leidde me namelijk nogal af. Doet ze altijd, deze Fleur. Welk serieus zich in het Verenigd Koninkrijk afspelend wereldnieuws ze ook brengt, ik zit in eerste instantie toch vooral naar haar gezicht te kijken.

20 september