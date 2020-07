Hoe meer ik te weten kwam over Wesley Sneijder, hoe meer mijn bewondering groeide

Laat staan, dat zevenblad

6 juli Ik bekijk het zevenbladperkje eens goed en tel ook zesblad en achtblad. De plant wordt ook wel tuinmansverdriet genoemd omdat het nauwelijks weg te krijgen is uit de tuin. Sterker nog, als je niets doet, verandert je tuin in een frisgroen zevenblad gazonnetje. Maaien helpt wel om het kort te houden maar het gewas is zo hardnekkig als een vers ingetreden Jehova’s getuige. De plant vermeerdert zich via worteluitlopers en uit zaad.