Hoeveel gemakkelijker is het leven als je veel privileges hebt

Column Ik zat in de nacht naar de radio te luisteren, toen ik hoorde dat Elvis het gebouw verlaten had

Elvis had voor mij geen betere locatie kunnen verzinnen voor het nieuws van zijn dood. Ik woonde in een van de twee huisjes aan het eind van een lange en lege pikdonkere steeg. Je kreeg nachtmerries in dat steegje en dan had je mijn kamer nog niet gezien. Ik woonde met drie andere studenten in het huisje, dat later voor 10.000 gulden (!) gekocht zou worden door de gemeente en gesloopt.

23 juni