Hond of beertje, jongetje of meisje, wat maakt het uit?

Maar voor mij blijft Aart Staartjes de hippe jongen die op televisie bijbelverhalen vertelde voor kinderen. In mijn herinnering is dat de (zwart-wit) televisie in de goei kamer in het dijkhuis van mijn oma. Mijn vader pookte de kachel op en gooide nieuwe kolen op het vuur. Mijn zusje en ik nestelden ons in de twee grote fauteuils. En dan begon het: het muziekje en het gegoochel met al die o's die dan uiteindelijk de titel van het programma vormden: Woord voor Woord.