Afijn, de zesjarige is nogal begaan met de medemens, dus maakte hij een tekening om me op te beuren. ‘Liefu mamaa wort snel’. De s stond in spiegelbeeld en ‘beter’ moest ik er zelf bij denken, want z’n blaadje was vol. Het moge duidelijk zijn: onze oudste zit in groep 3. En heeft honger naar letters. Melkpakken, ondertitels, plaatsnaamborden, de krant: alles moet er aan geloven. ‘E M U L G A T O R, emulgator. Mama, wat is dat?’ Op tafel ligt een schriftje waar hij tussen de soep en de aardappels door invallen in noteert. Schattige dingen als ‘piwin’ (pinguïn), maar ook de voor een zesjarig jongetje onvermijdelijkheden als ‘piemel’ en ‘poep’.