Huisdieren zijn net mensen, de helft is te zwaar

Ook gelezen? Dan weet je ook dat Lewis geen man is, maar een hond, een basset. Meer dan de helft van de huisdieren in Nederland is te zwaar. Dat blijkt uit een onderzoek van de Universiteit Utrecht in 2017. In 2020 had vijftig procent van de Nederlanders van 18 jaar en ouder overgewicht. Overgewicht komt vaker voor bij mannen dan bij vrouwen. Het verhaal van Lewis had dus ook best dat van een man kunnen zijn. Behalve dat castreren dan, maar dat weet ik niet zeker.