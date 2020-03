Huismus met een hoofdletter H

column Bizarre tijden, maar het leven gaat ook door

10:01 Het kan verkeren. Recent onderzocht een scholier of mijn stukjes ook door een robot geschreven zouden kunnen worden, nu val ik als stukjesschrijver weer onder de vitale beroepen. Onze dochter was een paar dagen bij mij en dus ging het ook wat harder met het toiletpapier. Ik had dit weekend nog één rol over. En dat met al die verhalen over de jacht op toiletpapier onder het Zeeuwse motto : Ik hamster en kom boven. Ik zal de kranten nog maar niet weggooien, zei ik tegen onze dochter.