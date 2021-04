Huisvest jonge woningzoekers in Donksbergen; je lost woningnood op en vitaliseer het woonpark in Duizel

Zelfstandig gaan wonen is voor jongvolwassenen heel moeilijk. Ik geef het te doen om, al belast met een studieschuld en geen vaste arbeidsovereenkomst, aan een geschikte woning te komen. Het ouderlijk huis verlaten is natuurlijk. Voor verdere ontwikkeling. Woningnood heeft meer gevolgen dan het niet kunnen beschikken over een woning alleen.

Overwin hobbels en help jongvolwassenen

Lunetzorg is eigenaar van de Donksbergen. Hier staat een flatgebouw dat geschikt is voor bewoning. Oorspronkelijk ook voor gebruikt. Er zijn misschien mogelijke ‘ja-maar-s’ om deze weg niet in te slaan. Maar, ik vind dat men het niet kan maken zo’n gebouw niet voor bewoning te benutten als een maatschappelijk probleem als woningnood zich voor onze ogen afspeelt. Daarom: overwin hobbels en help jongvolwassenen van ook onze gemeente. Er is een nijpende behoefte aan huisvesting voor jongvolwassenen. Meer vraag dan aanbod; een woonplek op de groene locatie de Donksbergen is zo bezet. Nabij openbaar vervoer. Niet ver van Eindhoven. In meerdere opzichten waardevol;