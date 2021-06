Huisvesting daklozen verdelen over wijken in Eindhoven; aanpak is dweilen met kraan open

INGEZONDEN OPINIEEINDHOVEN - In de aanpak van deze coronapandemie was aanvankelijk ‘we doen het samen’ het collectieve gevoel. Inmiddels zien we steeds meer twijfels over het beleid en er worden zelfs vraagtekens geplaatst of Covid-19 eigenlijk wel bestaat. De zorg zet al anderhalf jaar alle zeilen bij. Niet alleen in de ziekenhuizen, waar patiënten op de IC terecht komen, maar bijvoorbeeld ook in de daklozenzorg.

Mensen zonder werk en woning die op straat terecht kwamen hadden het zwaar. Door corona moesten de straten leeg en iedereen moest naar binnen, maar hoe kun je naar binnen als je geen onderdak hebt? Er werd door beleidsbepalers onder stoom en kokend water naar onderdak gezocht voor deze doelgroep. Onder druk werd alles vloeibaar en konden we in Eindhoven zélfs binnen 24 uur huisvesting bieden aan daklozen.

Er is namelijk nog een andere crisis gaande. Deze crisis heeft niet de urgentie én sympathie voor een aanpak. Ook deze crisis treft mensen fysiek en mentaal en verscheurt families. Deze crisis heet de daklozencrisis!

Als doelgroep verandert moet dat ook met de aanpak

Daarom ben ik 8 jaar geleden met Springplank gestart. Het is simpel: als je doelgroep verandert, moet je ook de aanpak veranderen. Continu innoveren dus, Philips maakt ook geen cassettebandjes meer. Aandeelhouders zouden dat niet accepteren en gepaste maatregelen treffen. Dit zien we niet terug in de aanpak voor de daklozencrisis. Waar en wie zijn de aandeelhouders van dit maatschappelijke probleem en de oplossing ervan? We praten hier over mensenlevens. De doelgroep is veranderd. Het is niet meer de lange baard, blik bier in de hand, spuit in de arm- dakloze die je op straat ziet liggen. Het zijn mensen zoals u en ik.

In de praktijk (de cijfers bevestigen dat) zien we dat dakloos worden steeds makkelijker wordt. We zien bijvoorbeeld dat mensen door de Toeslagen-affaire op straat komen te staan. Terecht dat hier zoveel ophef over is, maar hebben we hier wél empathie voor? En voelen we dan wel ineens de urgentie om snel tot oplossingen te komen? Ook als het je nieuwe buren worden? In feite is het hele systeem aandeelhouder van de daklozencrisis.

Quote De opvang past niet meer voor een groot deel van de daklozen en dus komen mensen steeds sneller in de problemen. Het lijkt wel of niemand verantwoor­de­lijk­heid wil nemen. Thijs Eradus

Begrijp me niet verkeerd, de zware doelgroep is er nog wel, alleen de aantallen zijn een stuk lager. Als leek lees je de krant en denk je ‘het zijn de daklozen weer die al die overlast en ellende veroorzaken’. Dit is hetzelfde als je in een stadion zit met een paar hooligans die onrust veroorzaken. Wie blijven er hangen in je beeldvorming, de 20 hooligans of 25.000 andere supporters? De zware doelgroep is er nog, maar deze mensen zouden wij niet huisvesten in wijken, deze mensen geven we andere passende plekken in de stad omdat zij iets meer nodig hebben.

Grote weerstand en polarisatie

De stap die we moeten maken is daklozen huisvesten door heel de stad. Dit is iets wat vaak benoemd wordt, maar niet wordt omgezet in concrete maatregelen. Het wordt onmogelijk gemaakt. Bij iedere poging ontstaat grote weerstand en polarisatie. Daklozen moeten een plek krijgen maar het is nu vooral ‘not in my backyard’! Een voorstel: waarom niet 10% van de doelgroep huisvesten in elke wijk? Mensen verdienen een thuis. Daklozen zijn namelijk niet alleen dakloos, maar ook thuisloos. En ja, dan zijn er alsnog diverse partijen die begeleiding blijven bieden. Bij Springplank doen we dit door onze ‘kandidaten’ snel te activeren naar werk en dagbesteding en ze weer perspectief te bieden.

Volledig scherm Daklozen vinden in Eindhoven in onder meer leegstaande gebouwen hun slaapplek. Zoals hier in een oud Philipspand, gefotografeerd in 2019. © FotoMeulenhof

De cijfers stijgen al 10 jaar lang keihard. De doelgroep is verdubbeld, maar we blijven in het cassettebandje hangen. We zouden alles op alles moeten zetten om de doelgroep onderdak te bieden. En ook dan zijn we al te laat, want Spotify is over 2 jaar toch ook niet meer nodig? Continu innoveren dus. In plaats daarvan zien we dat beleidsbepalers voorzichtiger worden met het maken van harde keuzes. De betaalbaarheid van de zorg staat namelijk onder druk. De opvang past niet meer voor een groot deel van de daklozen en dus komen mensen steeds sneller in de problemen. We herkennen het ‘we doen het samen’-gevoel nu een stuk minder. Het lijkt wel of niemand verantwoordelijkheid wil nemen.

Onze stelling is dat je op zeer korte termijn het aantal daklozen in Nederland kunt halveren. Hiervoor is commitment nodig van iedereen. Van beleidsbepalers, het bedrijfsleven, de nieuwe buren, maar ook zeker onszelf. Voor het begrip: ineens dakloos worden had ook u kunnen overkomen. Onze vraag aan u is: bedenk één goede reden waarom u een slachtoffer van de Toeslagen-affaire niet als buur zou willen hebben?

Thijs Eradus uit Eindhoven is oprichter van Springplank