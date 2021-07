Huizen bouwen in het groen is nog steeds taboe terwijl makkelijke oplossing voor woningnood niet bestaan

Meer dan vier jaar lang heeft minister Ollongren van Wonen betrekkelijk weinig impulsen gegeven aan de noodzakelijke versnelling van de woningbouw. Nu laat ze in haar nadagen als minister weten dat de overheid de komende 20 jaar met zo’n 20 miljard euro extra over de brug moet komen. Het geld is nodig als bijdrage aan de bouw van 440.000 nieuwe woningen in die periode op 14 locaties in ons land, waaronder Internationale Knoop XL in Eindhoven. Het overgrote deel van de totale kosten – geraamd op 142 miljard euro – komt van private investeerders. De overheidsbijdrage is niet alleen voor de bouw van de woningen zelf, maar ook voor infrastructuur. Of het geld er komt, is aan de partijen die een nieuw kabinet gaan formeren. Als die met de woningbouw net zo veel haast maken als met de formatie, dan ziet het er somber uit.

Een enorm woningtekort

En rooskleurig is het beeld toch al niet. Algemeen wordt ervan uitgegaan dat in de periode 2021 tot 2030 ongeveer 1 miljoen nieuwe woningen nodig zijn in Nederland. Er is nu al een enorm woningtekort en er wordt een forse groei van het aantal huishoudens verwacht. Volgens een studie van het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) kan dat aantal woningen niet via bestaande plannen gerealiseerd worden; ook daarover zijn overigens de meeste deskundigen het wel eens.

Daarom onderzocht het EIB voor zeven provincies (waar de nood het hoogst is) nieuwe bouwmogelijkheden in groene gebieden aan de randen van grote steden. De onderzoekers doen concrete suggesties voor 18 ‘zoekgebieden’, voornamelijk weilanden. In die gebieden zouden 400.000 extra nieuwbouwwoningen gebouwd kunnen worden om de woningnood op te lossen. Om ruim opgezette, groene woonwijken mogelijk te maken, is slechts 1,5% van de huidige landbouwgronden in Nederland nodig. Natura 2000-gebieden zijn daarbij gespaard en de studie gaat uit van niet meer dan 25 woningen per hectare.

Hoe snel de messen geslepen worden

Ik sta echt niet te juichen bij elke EIB-studie, maar het is wel teleurstellend om te zien hoe snel de messen al weer geslepen worden als bouwen in het groen wordt aanbevolen. Lector ‘De Ondernemende Regio’ van Fontys Hogescholen, Cees-Jan Pen, schrijft – samen met twee andere geleerden – al weer over het ‘volbouwen van de polder’ (Opinie 18-6). Schromelijk overdreven dus als het ruimtebeslag slechts 1,5% van de landbouwgronden is. En: “De bouwlobby lijkt de crisis vooral te willen gebruiken om de politiek te bewegen meer stenen te mogen stapelen in de weilanden.” Jammer om een rapport weer zo kort door de bocht af te serveren.

Quote De meeste overheden weten dat we het niet gaan redden met binnenste­de­lij­ke woningbouw transforma­tie van kantoor- en bedrijfsge­bou­wen Pieter van Santvoort

Het aardige van de EIB-studie is juist dat die niet gepresenteerd wordt als ‘panklare oplossing’, zoals Pen en de zijnen suggereren, maar als een verkenning van concrete mogelijkheden. Mogelijke locaties worden op kaart ingetekend. Helaas lopen sommige mensen direct rood aan als bouwen in het groen aan de orde komt. Het is al weer bijna vier jaar geleden dat ik als een van de eersten in de regio opriep niet uitsluitend in te zetten op binnenstedelijke woningbouwplannen, hoe belangrijk ook. Ik schrok zelf een beetje van de kop die de krant er indertijd boven zetten: ‘Bouw veel huizen in weilanden’. De afwijzende reacties van regionale en provinciale politici waren dan ook niet mals. Inmiddels zijn de meeste overheden wel de mening toegedaan dat we het in Nederland niet gaan redden met uitsluitend binnenstedelijke woningbouw en transformatie van kantoor-en bedrijfsgebouwen.

‘Zoekgebied’ van 4.000 hectare

De achterstand die we in de tussentijd hebben opgebouwd, is enorm. Maar bouwen in het groen is helaas nog steeds een taboe. Daarom bestaat 85% van het planaanbod in de Randstad nu uit binnenstedelijke plannen, in Brabant is dat ruim 65%. Het EIB pleit ervoor de focus voor nieuwe plannen nu op de groene gebieden rond de stad te leggen. Ze doen daarvoor ruime suggesties die nader onderzocht moeten worden. Voor Zuidoost-Brabant is bijvoorbeeld een ‘zoekgebied’ van 4.000 hectare benoemd, waarvan 30% bebouwd zou kunnen worden. Bij een dichtheid van 25 woningen per hectare zou je daar dus 30.000 woningen kwijt kunnen. Het betreft het gebied aan de noordkant tussen Best en Oirschot. Ik weet nu al dat het een enorme heisa gaat opleveren als die suggestie tot een concreet voorstel wordt uitgewerkt.

Quote Als je weet hoe groot de achterstan­den nu al zijn moet je wel tot de conclusie komen dat er met kracht knopen doorgehakt moeten worden Pieter van Santvoort

Dus een snelle oplossing is dat zeker niet, daar moet ik Pen wel gelijk in geven. Aan de andere kant ben ik ervan overtuigd dat we meer ruimte buiten de stad nodig hebben om de benodigde woningen te kunnen bouwen. En dat we in staat zijn om grotere uitleggebieden natuurinclusief en klimaatbestendig te realiseren. Dat is geen ‘gemakkelijke oplossing’. Het is misleidend om te suggereren dat we met een beetje meer creativiteit de zaakjes wel binnenstedelijk kunnen oplossen. Als je weet hoe groot de achterstanden nu zijn en hoeveel vertraging er op de plannen zit, dan moet je wel tot de conclusie komen dat er met kracht knopen doorgehakt moeten worden. Niet iedereen zal je dankbaar zijn, maar hopelijk wel de mensen die nu al zo lang op een woning wachten.

Jongeren naar volgende levensfase

Uit een (nog niet gepubliceerd) kwalitatief Provinciaal woningbehoefteonderzoek in het Stedelijk gebied Eindhoven (SGE), blijkt dat circa 60% van de woningzoekenden op zoek is naar een grondgebonden woning. Ook wij constateren in onze dagelijkse praktijk dat veel jongeren op weg naar een volgende levensfase (door gebrek aan passend aanbod) belangstelling hebben voor een woning buiten de stad. Ik ben zeker voorstander van een uitdagende ontwikkeling van de binnenstad met iconische gebouwen. Maar ook die andere doelgroepen verdienen een krachtdadige aanpak van het woningtekort. Te vrezen valt echter dat we er nog lang over doorpraten.

Pieter van Santvoort is nieuwbouwmakelaar in Eindhoven