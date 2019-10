I Have Something To Hide

Bam! Ik liep er meteen tegenaan in de expo Manifestations op de achtste verdieping in het Veemgebouw. De kleding van Teddy Kamper, fashion designer, afgestudeerd aan de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht. Ze heeft een collectie ontworpen om niet alleen de mensen om ons heen, maar vooral ook camera’s te verwarren. Ze omschrijft het als volgt: ‘Er verschijnen steeds meer beveiligingscamera’s in het straatbeeld, terwijl we geen idee hebben wie er naar de beelden kijkt en wat er mee gebeurt. Ik ben bang voor een politiestaat waarin permanente en absolute controle is over burgers, waarbij elke fout geregistreerd wordt. Privacy bestaat dan niet meer. Door toepassing van Razzle Dazzle (een camouflagesysteem van het leger dat vroeger gebruikt werd om schepen te maskeren) verhul ik het geslacht, de oriëntatie en de maten van mijn modellen. Wat is de voor, achter of zijkant? Wie is dit, waar gaat hij/zij heen?”