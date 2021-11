Iedereen heeft recht op een warm huis, warm eten en een warme douche

Maar Nederland had daarentegen nog nooit zoveel miljardairs als nu, meldt Quote 500 en die 500 hebben samen een vermogen van 219,6 miljard euro. De op een na rijkste Nederlander, Remon Vos van het bedrijf Central Trade Park, beweert dat hij niet eens beseft hoe rijk hij is. Des te schrijnender zijn de gevallen die de dupe dreigen te worden van de hoge prijzen. Bijvoorbeeld een vrouw met een uitkering die maar een keer in de maand warm kan douchen. Als de gasprijzen stijgen kan zelfs dat niet meer. Een vrouw van 88 jaar die zich druk maakt of ze de verwarming nog kan aanzetten. Een vrouw met een WAO-tje die al een paar jaar twee tot drie keer in de week de verwarming een uurtje aanzet en verder met dikke kleren onder een wollen deken op de bank zit. Ze moet ieder dubbeltje tien keer omdraaien en is bang dat ze straks bij het Leger des Heils moet aankloppen. ,,Al jaren wordt alles duurder, maar mijn WAO gaat al jaren niet omhoog”.