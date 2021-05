Iedereen kan wandelen en fietsen zegt Erik Scherder. Nee dus!

INGEZONDEN OPINIEEINDHOVEN - Hoogleraar neuropsychologie Erik Scherder is een graag geziene gast in talkshows en andere veel bekeken tv-programma’s en geeft ons in begrijpelijke taal gratis lessen in gezonde levensstijlen.

Daar is natuurlijk niets mis mee. Doch brengt zijn rol als wijze, geleerde raadgever ook morele verantwoordelijkheden met zich mee. Zo vertelde hij - overigens hij heel terecht - dat dagelijks bewegen goed is voor je hersenen én voor je gevoel van welbevinden. Maar ook lichamelijk brengt het bewegen veel goeds. Want wat je gebruikt wordt krachtiger en blijft dat ook. Volwassenen die liever de trap nemen zijn en blijven langer vitaal dan mensen die graag met de lift gaan en mensen die regelmatig een wandeling of fietstocht maken, geldt hetzelfde.

‘Mensen; beweeg dus,’ zegt Scherder terwijl hij met een vrolijke, gezonde toet wegfietst. ‘En iedereen kan het!’ roept hij er nog vrolijk achteraan.’ Iedereen kan wandelen, iedereen kan fietsen.’

Quote Heeft hij nooit gehoord van handicaps waardoor je benen niet doen wat je van ze zou willen? Yvette den Brok

Mijn lichaam verstijft als ik het hoor en ineens zou ik heel graag willen dat iedereen behalve ik naar een ander programma heeft gekeken. Deze man is niet wijs, denk ik verbijsterd. Ongetwijfeld heeft Scherder met zijn opmerking de beste bedoelingen en wil hij niemand kwetsen. Maar hoe kan zo’n geleerde man, die zo begaan is met het welbevinden van de mens, nu stellen dat iedereen kan wandelen en fietsen? Heeft hij nooit gehoord van handicaps waardoor je benen niet doen wat je van ze zou willen? Heeft deze man nooit een rolstoel gezien?

Zal hij zich werkelijk niet realiseren dat je mensen ontzettend kan kwetsen door hen te negeren, oftewel door gewoon ‘even niet aan hen te denken’? Zal deze geleerde, menslievende man zich werkelijk niet realiseren dat zulk gedrag een veel schadelijker effect heeft op het brein en op en op het gevoel van welzijn kan hebben dan niet of minder bewegen?

Heftige, lichamelijke handicap

Vanaf mijn geboorte leef ik met een heftige, lichamelijke handicap. Fietsen of wandelen zal mij en mijn situatiegenoten nooit lukken. Maar echt; dat went. Er is zoveel méér om goede zin van te krijgen. Echter het overkomt mij en mijn situatiegenoten vaak – soms zelfs meerdere keren per dag - dat gedaan wordt alsof wij geen onderdeel vormen van de ‘normale’ mensheid.

Dat gebeurt echt niet uit kwade wil, want wie zou er mensen met handicaps nou kwaad willen doen? Ze vergeten gewoon even dat er mensen zijn die niet kunnen wandelen fietsen of traplopen. Maar ik vind het een kwalijke zaak dat iemand als Erik Scherder dit kennelijk niet ziet en bovendien niet het morele besef heeft om eerst heel goed na te gaan wat zijn beweringen met verschillende groepen mensen doet, voordat hij ze via de tv de Nederlandse huiskamers inslingert.

Yvette den Brok uit Eindhoven is gehandicapt