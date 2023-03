Iedereen moet zich te allen tijde veilig voelen; een app waarmee straatintimidatie kan worden gemeld kan daarbij helpen

DE STELLING Nivelleren tegen armoede; dat vuilopha­ler meer loonsverho­ging krijgt dan beter betaalde ambtenaar verdient navolging

Geef je mening over onderwerpen die spelen bij mensen in de regio Eindhoven en Helmond. Vul hieronder de poll in en stuur een bijdrage voor de Opiniepagina’s van het ED in via opinie@ed.nl. Het onderwerp dit keer: Het akkoord over de cao voor gemeentepersoneel waarin laagbetaalden extra loonsverhoging krijgen.