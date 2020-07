Iemand werd grondig uitgekafferd door een NS-medewerker

Een NS-medewerker kwam voorbij, niet om de kaartjes te controleren, maar de mondkapjes. Verderop hield iemand zich niet aan de afspraak, want die werd grondig uitgekafferd door de NS-medewerker. In de bus naar Oerle, die me op Strijp-S zou afzetten, was het drukker dan op de desolate weekenddagen, maar nog steeds opvallend rustig. Opnieuw het mondkapje op, inmiddels een vertrouwd ritueel. In België en Frankrijk moesten die nu ook in de winkels gedragen worden. Ik hoopte dat het hier zover niet zou komen. We leken al genoeg van elkaar te vervreemden, onherkenbaar voor jezelf en voor anderen. Onder verzorgend personeel was er de laatste dagen veel ophef over die mondkapjes, omdat die veel besmettingen in de verzorgingscentra hadden kunnen voorkomen, maar dat ze van de overheid toen niet hoefden. Ik snapte die klachten en de woede, dat de overheid zo lichtvaardig met de kwetsbare ouderen en het verzorgend personeel was omgesprongen, maar achteraf was het gemakkelijker praten dan toen alle alarmbellen in ons land afgingen en niemand pasklare oplossingen had en moest improviseren en risico’s nemen. Daarbij was er in die periode ook een pijnlijk tekort aan beschermingsmiddelen. Maar we zaten wereldwijd nog steeds in de ellende. In landen als Amerika en Brazilië hield het virus nog op grote schaal genadeloos huis en in landen die er van verlost leken, laaide het in sommige regio’s weer op.