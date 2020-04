Iets door de ruit brullen is ook al uit den boze

Want terwijl ik wat scheef op m’n oude Gazelle op de stoeprand wiebel, verhaalt de collega over zijn vader. Die in het verzorgingstehuis zit, een stukje verderop. Dezelfde vader waarvoor hij jarenlang op de redactie landelijke kranten verzamelde, want ‘vader leest alles wat los en vast zit’. En dan ging dat stapeltje in de tas van de collega en vervolgens op weg naar vader. Elke dag. Fijn gebaar.