Iets laten wat je fijn vindt, voor de toekomst van jezelf en anderen; vliegen grote individuele CO2 belasting

In de coronatijd (die nog niet helemaal achter de rug is) stonden de meeste vliegtuigen aan de grond, maar nu kunnen we weer fijn met het vliegtuig op vakantie. De luchtvaart heeft onze wereld veel beter bereikbaar gemaakt. Veel mensen vinden het geweldig om verre oorden en andere culturen te leren kennen of willen een zonnige en feestelijke vakantie. Anderen vliegen veel voor hun werk.

Nog 9 jaar om stijging op 1,5 graden te houden

Meer vliegen is echter zeer onverstandig vanwege de gevaarlijke opwarming van onze aarde. De klimaatexperts van de VN voorspellen dat we door de toenemende CO2 concentratie in de atmosfeer nog 9 jaar hebben om de wereldwijde gemiddelde temperatuurstijging op 1,5 graden te houden. Als we hier overheen gaan, kunnen er gevaarlijke versterkingsmechanismen optreden zoals nog meer bosbranden en het smelten van de permafrost, waardoor het veel krachtigere broeikasgas methaan vrijkomt.

Het risico op een onleefbare aarde moeten we vermijden, voor onszelf en onze nakomelingen. Dit is niet ingegeven door doemdenken of politieke overtuiging, maar gebaseerd op de momenteel beschikbare kennis. Daarom moeten nu alle hens aan dek. Shell heeft inmiddels een vonnis gehad om duurzamer te worden, maar wij zijn in feite ook Shell. Wij tanken onze auto en Shell onze vliegtuigen.

Niet vliegen of minder (ver) vliegen

Een vlucht geeft een grote individuele CO2 belasting, (veel) groter dan elke andere individuele activiteit. Zie hiervoor o.a. de website van Milieu Centraal. Als je dus zelf iets wil doen wat echt zoden aan de dijk zet voor je eigen ‘voetafdruk’, moet je niet vliegen of minder (ver) vliegen.

Sommigen compenseren hun CO2 uitstoot door het vrijwillig betalen van een klein bedrag voor het planten van bomen. De meeste mensen doen dat echter niet vrijwillig. Bovendien duurt het tientallen jaren totdat een boom veel CO2 uit de lucht haalt. De luchtvaart is de snelst groeiende bron van CO2 uitstoot en veroorzaakt lokaal veel lawaaihinder, hoge concentraties stikstofverbindingen en schadelijk fijnstof.

Quote De prognose is dat het aandeel van de luchtvaart in de totale CO2 uitstoot veel groter zal worden door de wereldwij­de toename van de welvaart

De sterke groei van de luchtvaart wordt veroorzaakt door de zeer lage ticketprijzen door het ontbreken van belasting en door prijsvechters. Na de Tweede Wereldoorlog werd internationaal afgesproken om geen belasting te heffen op tickets en kerosine om de luchtvaart te stimuleren en zo wereldburgers nader tot elkaar te brengen. Dit is nu uit de hand aan het lopen. Wereldwijd is de CO2 uitstoot van de luchtvaart weliswaar nog 3 procent, maar voor het welwarende en reislustige Nederland bedraagt dit al 7 procent.

De prognose is dat het aandeel van de luchtvaart in de totale CO2 uitstoot veel groter zal worden door de wereldwijde toename van de welvaart en doordat de luchtvaart de komende decennia technisch en economisch nog niet CO2 neutraal kan worden. Zie o.a. het programma De Kennis van Nu – Het Nieuwe Vliegen (23 juni 2021).

Duurzame brandstoffen laten op zich wachten

Elektrisch vliegen is alleen voor kleine vliegtuigen haalbaar. Vliegen op duurzame brandstoffen zal nog lang op zich laten wachten. Vliegtuigen gaan 30 jaar mee en luchtvaartmaatschappijen zullen deze niet snel afschrijven. De luchtvaart is, net als de scheepvaart, niet opgenomen in het Klimaatakkoord van Parijs van 2015. Dit leverde teveel problemen op vanwege de internationale versnippering van de luchtvaart.

Met veel moeite is er nu (weer) een vliegtaks ingevoerd van enkele euro’s. Dat kan alleen maar een klein begin zijn. Vliegen zal substantieel verminderd moeten worden. De nationale expert op dit gebied, Paul Peeters van de University of Applied Sciences in Breda, opperde zelfs een vliegquotum, zoals in de visserij. Vliegen opent de wereld voor iedereen en mensen uit verschillende landen kunnen zo elkaar wellicht beter gaan begrijpen. Dat menselijk begrip zal echter flinterdun blijken te zijn als wij in onze koelere streken massa’s klimaatvluchtelingen mogen ontvangen.

Vliegschaamte negatief begrip

In 2018 werd ‘vliegschaamte’ genomineerd voor de verkiezing van het Woord van het Jaar. Dit is echter een negatief begrip, waar veel mensen dan ook negatief op reageren. Het is beter om positief te denken, zoals ook Greta Thunberg doet: echte actie nu geeft hoop. En actie kan dus ook betekenen dat jij nu zelf iets laat wat je fijn vindt, voor een betere toekomst voor jezelf en voor anderen. Samen daadwerkelijke actie, ook op andere gebieden, dan kunnen we de klimaatramp voorkomen.

Wil Kuijpers studeerde Technische Natuurkunde en Innovation Sciences (voorheen Techniek & Maatschappij) aan de TU Eindhoven