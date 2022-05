Iets walgelijks doen, je kapot schamen en dan een beter mens worden

Met een wiebelende kadet op een zwevend plankje sla je een modderfi­guur

Zo’n Russische militaire parade organiseren, dat valt nog niet mee. Dat merk je pas als je een kijkje achter de schermen neemt. Het organiserend bureau in Moskou moet eerst de regimenten aanschrijven dat hun 11.000 militairen meelopen in de parade. Dat is schrikken, daar op de kazernes in Novgorod, Yaroslavl en Oeljanovsk.

11 mei