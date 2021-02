IJdeltuiten en intriganten als Trump en Baudet maken alleen maar dingen kapot

columnDie mafkees van een Baudet probeert in aanloop van de verkiezingen de door hem zo bewonderde Trump steeds meer te imiteren. Baudet roept zijn aanhang op om 17 maart bij de stemlokalen te controleren of alles wel eerlijk verloopt. In Vlissingen sloeg hij nog wilder om zich heen. Volgens hem is Nederland geen democratie en zou hij niet weten wat er nog meer moet gebeuren om het volk tot razernij te brengen.