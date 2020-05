IJsberen, een gevolg van de ophokplicht

Ik had een foto gezien van koning Willem-Alexander als thuiswerker. Wat me het meest opviel was dat hij ook pantoffels droeg. Maar de koning was geen pantoffelheld. Dat bleek ook weer uit die mooie en historische speech op de verlaten Dam, waarin hij afstand had genomen van zijn overgrootmoeder, koningin Wilhelmina, die in de oorlog naar Engeland was gevlucht en weinig compassie had getoond met het tragische lot van de joden. Maar over dat persoonlijke moment van de koning was al genoeg geschreven.