Ik ben al blij met korting op mijn tweede belangrijkste verslaving

ColumnEerst nog even over die VPRO-documentaire over Sigrid Kaag, waarmee D66 en het ministerie van Buitenlandse Zaken zich hadden bemoeid. So what? Iedere belanghebbende bemoeit zich achter de schermen met dat soort dingen. Bij Op1 zat onze tv-miep te klagen, tenminste als ze de kans kreeg, want tegenover haar zat een politieke verslaggever met nog een veel grotere waffel. En Akyol, die voor iets anders aan tafel zat, mengde zich natuurlijk ook in de discussie en voelde zich ineens in zijn vrijheid aangetast als onafhankelijke tv-maker.