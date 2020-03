Ik ben de vijand niet, had ik willen roepen

Op scholen hebben ze vaak de -op zich best begrijpelijke- neiging om journalisten buiten te houden als er iets ergs aan de hand is. En hier was best iets ergs. Er was net bekend geworden dat een juf corona had. En die juf had deze week twee dagen voor de klas gestaan. Vandaar de onverwachte spoedbijeenkomst voor alle ouders van alle kinderen en vandaar dat ik verrast was door de uitnodiging.



Ik was er blij om. Want de lezers zouden zich vast herkennen in de ongerustheid van de ouders. Ze zouden waarschijnlijk dezelfde vragen hebben als de ouders. En ze zouden, net als die ouders, wijzer kunnen worden van de antwoorden die ze tijdens de bijeenkomst zouden horen, want de regionale GGD-directeur kwam die zelf geven.