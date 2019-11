Ik betaal me al blauw en dan kan ik ook nog vet lappen voor de stort? Bekijk het lekker

Column Beste lezer - Raadsleden

11 november We kraken in de krant regelmatig een kritische noot over de politiek in een gemeente. Dat doen we niet om nog meer deuken te slaan in het vertrouwen van burgers in de overheid. Het ED probeert de lokale politiek in Zuidoost-Brabant zo goed mogelijk te volgen omdat we een goed functioneren van die democratie heel belangrijk vinden.