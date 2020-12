Ik dacht dat we als Duitsland waren (maar dan met humor). Het Nederlandse coronabeleid bewijst het tegendeel

ColumnHet is hoog tijd voor een vaccin. Al was het maar omdat ik zit te verslonzen. Voorheen was of iets leuk staat een voornaam criterium bij mijn dagelijkse kledingkeuze, nu - bijna altijd thuis - draait het toch vooral om de vraag of iets lekker zit. Even voor de duidelijkheid: leuk staan en lekker zitten gaan zelden hand in hand.