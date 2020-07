Ik gun Helmond alle goede dingen die een stad verdient. Ook een voetbalstadion

COLUMNIk hou van Helmond. Als ik dat zeg, kijken veel mensen me toch wat bescheten aan. Nooit wordt met volle overtuiging gezegd: oh ja, snap ik! Wat een mooie stad is dat! (zoals bij het noemen van Den Bosch of Amsterdam) Of: oh ja, snap ik! Die stad daar gebeurt écht véél! (zoals bij het noemen van Eindhoven).