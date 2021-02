Ik gunde ze bezoek van de politie en dikke boetes, die asociale carnavallers

In een vlaag hoopte ik dat ze bezoek zouden krijgen van de politie. Niet omdat ik een of andere verrader ben, maar wel omdat ik mensen om me heen zie, horecaondernemers bijvoorbeeld, die afhankelijk zijn van dit soort feesten en die zich wel aan alle regels houden. Mensen die mogelijk kopje onder gaan binnenkort, omdat ze dus geen schijt hebben aan corona. En dan heb ik het nog niet eens gehad over hoe ’n onuitstaanbaar gebaar dit is naar mensen in de zorg die zichzelf duizend slagen in de rondte werken.