‘Ik haat ze allemaal en ik hoop dat ze allemaal de tering krijgen’

Column De zaak-Gab­by Petito laat zien hoezeer de wereld is veranderd

8:00 Soms herinnert een zaak je er aan hoe de wereld veranderd is. Ik las lang geleden het beroemde boek In Cold Blood van Truman Capote in de Zwitserse Alpen. Na lange wandelingen overdag in de sneeuw en 's avonds wat Tiroler werk met mijn toenmalige vriendin kon ik daarna in de nacht ongestoord het boek van Capote lezen.