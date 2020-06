Ik had geen snellere communicatie nodig, die ging me al snel genoeg

Commentaar Angst moet signaal zijn om te gaan nadenken

17 juni 'Ik ben niet zo bang uitgevallen', zegt de reiziger die onverschrokken in het vliegtuig stapt. Wie voorzichtig is wordt weggezet als 'angsthaas'. Niet met zoveel woorden, maar het klinkt er wel in door. De 'moedigen' nemen het allengs minder nauw met de coronaregels, ze zoeken de grenzen op en wagen zich daar steeds vaker overheen.