Ik had heel even, heel intens het ongemak van de lockdown gevoeld

11 november Volgens zijn Noord-Koreaanse 'vriend' Kim Jung-un had Donald Trump nooit zo dom moeten zijn om verkiezingen met meer dan één kandidaat te houden. Het grapje raakt aan de kern van wat in de VS aan de hand is: in een democratie moet je tegen je verlies kunnen.