Ik had hem streepjes aangedaan. Een ernstige faux-pas

Snackbar de teunis­bloem

10:00 De avond valt langzaam in. We zitten nog lekker buiten en genieten van de tuin. Mijn vrouw wijst me op een knalgeel bloemetje dat een minuut geleden nog een knop was. Het geel van de teunisbloem, een eigenwijze plant wiens bloemen niet overdag opengaan, maar pas in de avondschemer. En dat is goed nieuws voor vele nachtvlinders en ander schemergespuis.