Huidhonger, ik liet het woord op me inwerken. Ik had ook heel wat gehongerd naar huid, alleen noemden we het toen anders. Ik had huidhonger als ik alleen op mijn zolderkamer zat, huidhonger op school en vooral veel huidhonger in de kroeg, zeker als je iemand zag die je wel kon opvreten. Maar meestal ging ik toch met lege maag naar huis, waar ik dan nog wat na hongerde naar huid, daarom maar een paar eieren in de pan deed en alweer verlangend uitkeek naar de volgende kroegavond, voor een nieuwe portie huidhonger.



En had ik een vriendin, dan stilden we samen de huidhonger. Nu ik ouder werd en de huidhonger met de jaren wat gezakt was, dacht ik wel steeds vaker terug aan dat verleden van huidhonger. Typisch genoeg kon je die herinneringen heel gemakkelijk weer ophalen. Slechts zelden dacht je terug aan de momenten dat de huidhonger zwaar op de maag had gelegen, maar je dacht juist aan de momenten dat die op een aangename manier gestild was.