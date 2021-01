Ik had weinig goeds gehoord over de lengte van het staafje in combinatie met de diepte van de neusholte

Die hoofdpijn die op oudjaarsavond was komen opzetten, was plots wel erg aanwezig namelijk. Of moest ik daar de champagne de schuld van geven? Maar ik leek toch ook echt iets in mijn keel te voelen. En de tandpasta, smaakte die ineens niet wat vlak? Toch maar een testje dus. Voor het eerst. Met frisse tegenzin, want ik had weinig goeds gehoord over de lengte van het plastic staafje in combinatie met de diepte van de menselijke neusholte.