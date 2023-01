Ik heb een-op-een verpleging nodig waar het mijn telescoop betreft

Column De lokroep van het geknal, jongetjes kunnen ’m niet weerstaan

Toen er laatst zowaar iets van ijs lag en ik mijn jongens smachtend zag kijken naar het amper bevroren beekje in het park, zat er niets anders op. Ik moest een tragische familie-sage oprakelen. Over hoe een nichtje van mijn moeder ergens vroeg in de jaren 50 in een wak terechtkwam en verdronk.

