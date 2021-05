Ik heb niks met het internationale freakcircus

Zelfs die Grolloose Hooglander van VI kwam er vaak om zich cd's in de handen te laten duwen door Willem. In die periode leerde ik de Rotterdammers kennen als joviale lui met veel zelfspot en zwarte humor. Vaak kwam ik vanuit Amsterdam, waar ik dan als filmrecensent de nodige pretenties te verduren had gekregen. Daarna de winkel van Willem binnenstappen was een verademing.