Ik heb nooit ook maar één moment gedacht dat Veronica Inside zou stoppen

Johan Derksen had het in het verhaal over geloofwaardigheid. Hij vond die geloofwaardigheid belangrijker dan geld (zes ton per jaar). Derksen vindt echter iets anders belangrijker dan geld: dat is zoveel mogelijk op tv komen. Daar draait het bij hem om. Geloofwaardigheid klinkt uit zijn mond hetzelfde als wanneer Trump zegt dat hij er voor de Amerikanen is.