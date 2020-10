Ik hield niet van katten, nooit gedaan ook

Het ging over Timo, hun kat. Die was twee weken eerder verdwenen en niet meer terug gekeerd. Ze hadden overal gezocht, schreven ze, maar konden hem niet vinden. Hij was bruinzwart gestreept, twee jaar oud en gecastreerd. Hij droeg een bruin halsbandje met hun adres. Of we hem gezien hadden? Hij kon ook in de schuur of op zolder zitten. Ik had geen schuur of zolder, dus daar zat hij in ieder geval niet.