Ik hoef niet alles te weten, liever niet zelfs, maar ik zou wel zeggen: regel snel een kabinet

LEZERSBRIEVEN Lezersbrie­ven | Niet ook planeet Mars verpesten | Nieuwe wet verandert aanrijtijd ambulance niet

16 april Het laten landen van een helikopter op Mars en hiermee ook een mogelijke testvlucht maken getuigt van een knap staaltje wetenschap en techniek (ED 12-4). Maar wat hebben we er eigenlijk te zoeken? Hier op aarde heeft de mens er al een gigantische puinhoop van gemaakt. De lucht, de bodem, onze zeeën en oceanen; ze zijn allemaal ernstig vervuild. Het regenwoud is voor een groot deel gekapt en de bodem is leeg getrokken. Er zijn en worden de meest gruwelijke oorlogen uitgevochten, waarbij niets of niemand wordt ontzien. Hebzucht, macht, winst en nooit genoeg, dat is waar het om draait. Maar lang niet iedereen profiteert. De welvaart en de macht is vreselijk ongelijk verdeeld.