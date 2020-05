Ik hoefde geen 1400, maar slechts 14 kilometer te reizen voor hetzelfde doel

En terug naar huis met de achterbak vol met de lekkerste wijnen, gekocht bij de boer zelf. Dat dacht ik toen ik het bericht las, maar al snel kwam de onwerkelijkheid van alledag weer in beeld: corona. Nu ik erbij stilstond, viel me in dat ik voor het eerst sinds jaren niks in het vooruitzicht had voor de zomervakantie.