Ik hoop dat het fietspad er in Hoogeloon is, voordat zich inderdaad een drama voltrekt

Het was in de middag en we passeerden de nodige fietsende kinderen, die uit school kwamen. Rij voorzichtig, zei ik ten overvloede, want de vriend haalde de kinderen telkens met een grote boog in. Het was mooi wonen in de Brabantse Kempen, maar voor kroost en ouders ook niet zonder risico, omdat er in het buitengebied niet altijd een apart fietspad was.