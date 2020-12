Ik hoopte dat de vinder het buitenkansje goed kon gebruiken

Maar soms doe je ook dingen waarvan je nooit gedacht had dat je ze zou doen. Zo viel ik een tijdje geleden slaapdronken in het donker op mijn gezicht in de slaapkamer. Dat gebeurt me maar één keer, dacht ik nadien. En inderdaad , als ik voortaan in de duisternis op zoek ga naar het toilet, wacht ik eerst even op de rand van het bed, om het looppad duidelijker te krijgen. Maar eergisteren overkwam me ook iets waarvan ik dacht dat het me nooit zou overkomen.