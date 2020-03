Ik maakte kennis met de nieuwe communicatie

Onze dochter was weer een paar dagen bij mij en had haar computer meegenomen. Dus liepen er allerlei draden en verlengsnoeren door de kamer. Dat niet alleen, ik maakte kennis met allerlei nieuwe vormen van communicatie. Zo had onze dochter via Facetime contact met een vriendinnetje en deden ze op afstand basketbaloefeningen, terwijl ze elkaar op het scherm bezig konden zien.