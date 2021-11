Ik slaakte een ijselijke gil toen ik de woorden OMT, advies en lockdown las

Gekibbel over rekenwerk met zessen die qua handschrift niet van achten te onderscheiden waren (gevolg van eerdere lockdowns en quarantaines). Gesoebat over of de weektaak echt moest of slechts een suggestie was van de juf, en of de Donald Duck telt als leesboek (jaha, ik weet heus wel dat het feit dat ik überhaupt ruimte laat voor gesoebat betekent dat ik pedagogisch steken laat vallen). En ondertussen gewoon proberen te werken.