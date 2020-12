Ik twijfelde of ik hem bij me binnen zou laten filmen of buiten

ColumnBij hoge uitzondering kwam een collega van de video-afdeling langs, die me wilde filmen voor een bijdrage aan een jubileum-cadeau. Ik twijfelde de dagen vooraf of ik hem bij me binnen zou laten filmen of buiten. Binnen zou betekenen dat ik een stukje prijs zou geven van mijn leefwereld, een bonte wereld van schilderijen, boeken, platen, cd’s en bergen papier verspreid op tafel, waar voor mij toch logica in zit. Maar buiten zou het meteen onpersoonlijk worden, als je tegen een huis of muurtje aanleunt. Dus besloot ik hem toch maar binnen te laten filmen.