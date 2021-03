Ik voelde weer een zwak voor de underdog

Voor sport geldt dat niet. Ik geniet al jaren van wielerwonder Mathieu van der Poel, van zijn crossen in de winter en van zijn wegseizoen. Ik durf rustig te stellen dat niemand mij beter door de pandemie heen helpt dan Van der Poel. Dat begint al in aanloop van een grote wedstrijd en ik geniet nog dagen na, want als hij aan de start verschijnt gebeurt er altijd iets bijzonders, zoals in de Strade Bianche, die eindigde met een onwaarschijnlijke knal bij het prachtige plein van Siena in Toscane. Het was ongelooflijk en doet verlangen naar Milaan-San Remo en de andere grote monumenten.