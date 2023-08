Ik whatsapp met mezelf, maar heel inspirerend wil het maar niet worden

ColumnOf het niet lastig is, drie keer per week zo’n stukje vol tikken? Je moet immers steeds maar weer een onderwerp verzinnen. Het is zonder meer de vraag die me het vaakst gesteld wordt als het over mijn werk gaat. Maar onderwerpen verzinnen lukt me doorgaans best. Kwestie van een sluimerend stand-byknopje in mijn hoofd dat aanfloept zodra ik iets columnwaardigs zie of hoor.