Ik wil rondstappen in een winterlandschap van Hendrick Avercamp

COLUMN Inzetten van burgerwa­pens tegen de rattenover­last moet plaag indammen

‘Nondeju Harrie, wat is hier gebeurd! Is Poetins leger in jouw huis aan het oefenen geweest of zo?’ ‘Nee, nee Mari, ik ben op rattenjacht geweest. Het stikt de moord van die krengen dus ik heb mijn oude Rambo-pak uit de kast getrokken en ben, om de provincie te helpen, op rattenjacht gegaan.’

7 februari