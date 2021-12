Ik wist dat binnen de nodige opkikkers zouden wachten

Op het tijdstip dat de sneeuw nog viel of de hemel er dit keer serieus vanaf wilde, had ik met de fiets op weg moeten zijn naar het station, voor de trein naar Eindhoven. Dus wachtte ik tot de diamanten glinstering van de weg weer in steen veranderde, en even later zat ik in de trein tussen de jeugdige mondkapjes. Ik had een zak boterhammen meegenomen, met kipfilet en zoetzure Aziatische saus als beleg.