Ik zat in de nacht naar de radio te luisteren, toen ik hoorde dat Elvis het gebouw verlaten had en vertrokken was naar het dak van de hemel. Het was zo´n Kennedy-moment. Naast Bob Dylan was ik opgegroeid met Elvis. Er leek een wereld van verschil tussen die twee, maar eigenlijk ook weer niet, want het waren allebei rare jongens: de een met warrige haardos, de ander met vetkuif. Na het nieuws draaide ik een elpee van de King, die ik in de dagen daarna ook nog vaak bij de buren zou horen, want de zoon des huizes leek in het donker niet alleen op Elvis, maar nog meer bij daglicht. Dus werd er in 1977 volop gerouwd aan het eind van die donkere steeg.